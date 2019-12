De nieuwe dienstregeling van de NS gaat zondag 15 december in. Wat verandert er voor Utrecht?

Er worden per uur twee extra intercity's ingezet tussen Utrecht Centraal en Amersfoort Centraal. Deze intercity's rijden vanaf Utrecht door naar Den Haag Centraal.

De sprinter van Zwolle naar Utrecht en vice versa doet door vernieuwde treinen twee tot drie minuten korter over de reis. De reistijd van de intercity op dat traject wordt juist één minuut langer.

Voor reizigers die uit Groningen, Leeuwarden en Zwolle komen is het straks niet meer mogelijk om op Utrecht Centraal over te stappen naar Den Haag. Daar zal de rechtstreekse intercity voor moeten worden genomen: de Hanzelijn.

Ook interessant voor reizigers rondom Utrecht: tussen Harderwijk, Nijkerk en Amersfoort gaan extra treinen rijden. Vier keer in de ochtendspits in de richting van Amersfoort en vier keer in de avondspits in de richting van Harderwijk. Deze extra treinen sluiten op Amersfoort aan op intercity's richting Utrecht Centraal en Schiphol.

Utrecht wordt ook genoemd in de grootschalige geplande werkzaamheden in 2020. Deze zullen plaatsvinden tussen Utrecht Centraal en 's-Hertogenbosch.

Een compleet overzicht van de wijzigingen is te lezen op de website van de NS.