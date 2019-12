Binnenland Met lassakoorts besmette arts genezen en uit UMC Utrecht ontslagen De Nederlandse arts die met lassakoorts was opgenomen in het calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht is genezen en uit het ziekenhuis ontslagen, zo heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag bekendgemaakt.