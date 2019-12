Een veertigjarige man uit Utrecht is donderdag door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot tien maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk, voor het doodrijden van een zestienjarige snorfietser op het Henri Dunantplein in Utrecht.

De automobilist reed op 26 februari 2018 met een te hoge snelheid door rood over het verkeersplein. Daarbij zag hij de snorfietser over het hoofd. De jongen moest ter plaatse worden gereanimeerd en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Volgens de rechtbank was het rijgedrag van de man zeer onvoorzichtig en onoplettend. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank meegewogen dat de man eerder is bestraft voor snelheidsovertredingen. Voor een van die zaken zat hij nog in zijn proeftijd. Het voorwaardelijk deel van de celstraf moet de man ervan weerhouden in de toekomst opnieuw in de fout te gaan.

Naast de celstraf is de man vier jaar zijn rijbewijs kwijt.