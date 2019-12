Donderdagochtend iets na 2.00 uur is er een plofkraak gepleegd aan het Europaplein in Utrecht, zo meldt de politie via Twitter. Met een zwaar explosief is de voorruit van de elektronicawinkel Coolblue opgeblazen, aldus RTV Utrecht.

De schade is enorm.

De politie heeft een signalement van de daders brijgegeven. Het zou gaan om twee personen die op een scooter zouden zijn gevlucht richting de wijk Lunetten. Ze droegen zwarte helmen, bontkragen en hadden tassen bij zich.

Het is niet bekend of ze iets uit de winkel hebben meegenomen.

De politie doet onderzoek en ontvangt graag tips over de daders.

Op 12 juli dit jaar was het Coolblue-filiaal aan het Europaplein ook al het doelwit van een gewelddadige manier om toegang tot de winkel te krijgen. Toen reden drie mannen met een auto de winkel in. De politie wist hen aan te houden.