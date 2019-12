Er zijn in 2019 minder bezoekers geteld in het Centraal Museum, nijntje museum en het Rietveld Schröderhuis, namelijk 365.000. Dit zijn minder mensen dan in het recordjaar 2018 toen er 380.000 bezoekers naar het museum gingen.

Het bezoek aan het nijntje museum steeg dit jaar ten opzichte van 2018. Het nijntje museum en het Rietveld Schröderhuis zijn onderdeel van het Centraal Museum.

Er kwamen dit jaar veel bezoekers naar de tentoonstelling Utrecht, Caravaggio en Europa. De tentoonstelling Dromen in beton over Hoog Catharijne en Kanaleneiland trok volgens het museum weer veel lokale belangstelling door debatten in de tentoonstelling en diners in samenwerking met Resto van Harte en het Cultuurhuis.

"We zijn blij dat we na de verbouwing in 2016 het hoge niveau van ruim driehonderdduizend bezoekers kunnen handhaven", aldus zakelijk directeur Marco Grob.

Het jaar 2020 start met de tentoonstelling De tranen van Eros: Moesman, surrealisme en de seksen. Kunstenaar Joop Moesman wordt in de context van internationale surrealisten als Dalí en René Margritte en surrealisten als Leonora Carrington, Leonor Fini en Dorothea Manning getoond.