Het is vanaf 12 september 2020 weer mogelijk om een rondje over de singel te varen in Utrecht. Op die dag is de singel hersteld en wordt gevierd dat de werkzaamheden zijn afgerond. Dat maakt CU2030 dinsdag bekend.

De oplevering van de herstelde singel stond al gepland voor eind 2020 en verloopt dus voorspoedig.

"Op 12 september 2020 vallen de twee delen singel elkaar plonzend in de armen!", schrijft CU2030.

Bij de opening is ook het gedeelte van de singel tussen Hoog Catharijne en de Marga Klompébrug klaar.