In een hostel van het Leger des Heils in Tuindorp heeft dinsdagochtend een brand gewoed. De hulpdiensten zijn met meerdere wagens aanwezig.

Het gebouw aan de Kögllaan is een hostel voor volwassenen die uit een dak- of thuisloze situatie komen. In deze opvang krijgen ze begeleiding.

Het pand is momenteel ontruimd en het personeel en de bewoners staan buiten. De brandweer en ambulances zijn aanwezig om hulp te verlenen. De brand kon snel geblust worden.

Het is nog niet bekend of er iemand gewond is geraakt en hoe de brand is ontstaan.