Wethouder Linda Voortman wil een oplossing bedenken tegen menstruatie-armoede in Utrecht. De politieke partijen GroenLinks, D66 en Student & Starter deden vorige maand een oproep tampons en maandverband gratis te verstrekken bij de voedselbanken en scholen in Utrecht.

Vorige maand werd uit onderzoek van feministisch platform De Bovengrondse bekend dat een op de tien vrouwen in Nederland weleens problemen heeft om aan maandverband of tampons te komen vanwege te weinig geld. Dit zou voornamelijk voorkomen bij klanten van de voedselbank, dak- en thuislozen en ongedocumenteerden.

GroenLinks, D66 en Student & Starter riepen de gemeente Utrecht daarom op om op zoek te gaan naar oplossingen.

Wethouder Voortman heeft vervolgens navraag gedaan bij de voedselbanken en voorzieningen voor dak- en thuislozen en ongedocumenteerden. Zij concludeerde dat het probleem inderdaad speelt in Utrecht door situaties van acute geldnood. Het is echter niet duidelijk in welke omvang dit speelt.

Gemeente: Initiatieven kunnen verder uitgebouwd worden

De gemeente schrijft dat er al initiatieven zijn die verder uitgebouwd kunnen worden. Zo zijn er bij voedselbanken wel menstruatieproducten wanneer een supermarkt of drogist producten doneert. Dat is echter geen permanent aanbod.

Bij de nachtopvang zijn er al wel menstruatieproducten gratis beschikbaar. Binnen de crisisopvang voor jongeren betalen jongeren dit uit hun eigen inkomen.

Er werd ook gevraagd of tampons of maandverband structureel op scholen en bibliotheken beschikbaar zijn, maar daar heeft de wethouder geen weet van. Dat is nog geen onderwerp geweest, maar wel stelt ze alle opties nader te verkennen en gaat ze ook met zorgverzekeraars in gesprek om deze producten eventueel te vergoeden.