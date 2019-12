Utrecht

Politie arresteert dronken man met twee wapens op zak in De Meern

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een dronken 21-jarige man aangehouden die twee wapens op zak had op het Mereveldplein in het Utrechtse stadsdeel De Meern, meldt de Politie Vleuten-De Meern via Twitter.