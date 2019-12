De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een dronken 21-jarige man aangehouden die twee wapens op zak had op het Mereveldplein in het Utrechtse stadsdeel De Meern, meldt de Politie Vleuten-De Meern via Twitter.

Surveillerende agenten spraken de man aan en vroegen om zijn legitimatie. Omdat hij die niet bij zich had, besloten de agenten hem te fouilleren. Daarbij vonden ze een mes en een zogenoemde zaklamptaser.

De man is overgebracht naar een politiecel en wordt verhoord.