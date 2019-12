Een zak met sinterklaascadeaus is donderdagavond uit de kofferbak van een auto in de Utrechtse wijk Overvecht gestolen. De politie heeft de zak bij het gezin gebracht nadat een buurtbewoner de cadeautjes even verderop had gevonden.

De zak kon gestolen worden omdat de kofferbak niet goed was afgesloten. Even later vond een vrouw uit de buurt de opengescheurde cadeaus in de buurt van de Rhodosdreef.

Ze besloot de pakjes opnieuw in te pakken en te voorzien van nieuwe naamstickertjes. Ze kocht zelfs nog extra cadeaus voor de ouders van de kinderen. Vervolgens schakelde ze de politie in om de eigenaren terug te vinden. Een wijkagent bracht de verloren zak vervolgens langs.