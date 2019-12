Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag celstraffen van tien en twaalf maanden geëist tegen de twee mannen die eerder dit jaar meerdere autokraken in parkeergarages in Utrecht hebben gepleegd.

De autokraken werden tussen april en juli dit jaar gepleegd. Er werd toen ingebroken in auto's die geparkeerd stonden in parkeergarages aan de Spoorstraat en Rijnkade. Via beeldmateriaal van de bewakingscamera's in de garages kwam de politie drie verdachten op het spoor.

Dat waren drie Utrechtse mannen van 26, 31 en 35 jaar oud. De 35-jarige man werd in september als hoofdverdachte in de zaak aangehouden. Een dag later werd de 31-jarige man als medeverdachte aangehouden. De 26-jarige man was betrokken bij een van de autokraken en is inmiddels door een politierechter veroordeeld tot twaalf weken celstraf.

De officier van justitie eist tegen de hoofdverdachte een celstraf van twaalf maanden. Tegen de medeverdachte werd tien maanden cel geëist. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.