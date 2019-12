Het tramverkeer tussen Utrecht Centraal, Nieuwegein en IJsselstein was vrijdagochtend opnieuw verstoord. Door een wisselstoring reden er tussen 7.00 en 9.00 uur geen trams op het gehele traject tussen Utrecht en Nieuwegein en IJsselstein.

Het vervoersbedrijf U-OV schrijft in een Twitter-bericht dat het probleem van vrijdag inmiddels is opgelost.

Maandag en donderdag had U-OV ook al te maken met storingen. Toen liepen reizigers forse vertragingen op nadat meerdere trams defect raakten. De oude trams die tussen station Utrecht Centraal en Nieuwegein en IJsselstein rijden zijn volgens het vervoersbedrijf aan vervanging toe. Daardoor hebben ze de laatste tijd ook vaker te maken met problemen.

"In 2020 verwachten we minder problemen, als de nieuwe tramstellen er zijn", schreef het vervoersbedrijf vrijdagochtend op Twitter. Reizigers moeten echter nog een paar maanden geduld hebben: pas in de loop van volgend jaar komen er nieuwe rijtuigen.