Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan tien maanden voorwaardelijk, geëist tegen een 35-jarige man uit Bulgarije die wordt verdacht van mensenhandel. Het OM verdenkt de man ervan dat hij een vrouw heeft gedwongen om op het Utrechtse Zandpad als prostituee te werken.

Het slachtoffer en de verdachte leerden elkaar kennen in Bulgarije. De man wist het meisje te verleiden en isoleerde haar van haar familie. Uiteindelijke wist hij haar te overtuigen om in de prostitutie te gaan werken. Op een zeker moment stemde ze toe en reisde ze naar België.

In België werkte het slachtoffer in verschillende steden en na een poosje besloot de verdachte om haar naar Nederland te sturen. Daar kwam ze terecht in Nieuwegein. Van 2007 tot 2010 woonde ze daar en in die periode werkte ze onder andere op het Utrechtse Zandpad. In 2010 wist zij te ontsnappen.

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van drie jaar waarvan tien maanden voorwaardelijk tegen de verdachte voor de "schaamteloze verrijking" ten koste van het hele jonge slachtoffer. "Hij maakte gebruik van zijn overwicht op haar, van haar afhankelijkheid van hem. Hij misleidde haar, mishandelde en vernederde haar en dat allemaal met het doel zo veel geld zo lang mogelijk te kunnen binnengraaien."

De rechter doet over twee weken uitspraak.