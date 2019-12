Buslijn 4 gaat ondanks weerstand uit de Utrechtse Schaakwijk niet langer over de Prinses Irenelaan rijden, meldt gedeputeerde van de provincie Utrecht Arne Schaddelee donderdagochtend tijdens een bezoek aan Zuilen.

Buslijn 4 rijdt momenteel door Schaakwijk over de Prinses Irenelaan, maar zal in de nieuwe dienstregeling over de Prins Bernhardlaan rijden. Het actiecomité Buslijn4Zuilen wilde echter dat de bus dezelfde route bleef rijden.

Het actiecomité Buslijn4Zuilen is bang dat mensen geïsoleerd raken en startte daarom een petitie, die 940 keer werd ondertekend. Volgens de woordvoerder van Schaddelee komen de actievoerders te laat. "Utrecht heeft een groot vervoersnetwerk en dat kan niet zomaar veranderd worden. […] In maart 2020 maken we weer nieuwe vervoersplannen en dan kunnen we kijken of we de plannen kunnen verbeteren."

Wethouder Lot van Hooijdonk van Verkeer betreurde eerder ook al het besluit. "Want niet iedereen kan zich makkelijk voortbewegen. Grote loopafstanden naar een bushalte kunnen een belemmering vormen om mee te doen in de samenleving." Ook zij ontving eerder al klachten uit de wijk.

Buslijn 4 zal vanaf 15 december in de nieuwe dienstregeling ook lijn 7 gaan heten.