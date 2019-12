Het advocatenkantoor AKD heeft meerdere voorwaarden opgesteld om de subsidie die De Machinerie wil krijgen mogelijk te maken. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, is het geld dat de gemeente gaat geven ongeoorloofde staatssteun.

De gemeente Utrecht wil 3,55 miljoen euro investeren in de nieuwe plek voor film- en beeldcultuur. Het concept moet in de huidige Central Studios aan de Gietijzerstraat in het Werkspoorkwartier komen en gaat De Machinerie heten.

Central Studios is nu nog een plek voor evenementen, maar moet omgebouwd worden naar De Machinerie. Fotodok, het Nederlands Film Festival, De Maakruimte en ’t Hoogt willen hun intrek nemen in het pand en werkruimte huren van de eigenaar van het gebouw.

Om dit mogelijk te maken investeert de eigenaar van het pand 4 miljoen euro in het casco van het gebouw. Om het pand verder in te richten vragen de initiatiefnemers daarnaast een bijdrage van 3,5 miljoen euro aan de gemeente.

Advocatenbureau deed onderzoek naar subsidie

Door het advocatenkantoor AKD is onderzoek gedaan naar deze subsidie. Juristen van het kantoor concluderen dat de subsidie geen probleem is, als er maar aan meerdere voorwaarden wordt voldaan. Het risico is anders onder meer dat de eigenaar van het huidige gebouw Central Studios kan meeprofiteren van de subsidie. De investering gaat namelijk in zijn pand zitten.

Een van de voorwaarden is dan ook dat de eigenaar een huurbedrag vraagt voor een ‘kaal gebouw’, dus voor een pand waar niet voor miljoenen is in geïnvesteerd vanuit de gemeente. Ook moet de gemeente het recht behouden om de investering weer uit het pand te halen of terug te krijgen als De Machinerie vroegtijdig stopt.

Al met al denkt AKD dat de staatssteun wel geoorloofd is, als er maar aan al van voorwaarden wordt voldaan. De gemeenteraad heeft het laatste woord en moet gaan beslissen over de subsidieverlening.