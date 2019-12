Utrecht

Gökmen T. krijgt advocaat toegewezen als hij raadsman blijft weigeren

De man die op 18 maart een aanslag pleegde op een tram in Utrecht krijgt door de rechtbank in Utrecht André Seebregts toegewezen als zijn advocaat als hij blijft weigeren zelf een raadsman te nemen. Dat bevestigt Seebregts aan NU.nl na berichtgeving in het AD.