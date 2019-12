De politie heeft dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht beelden getoond van een zware mishandeling afgelopen zomer in het centrum van Utrecht. Daarbij raakte een 22-jarige man uit Maarssen ernstig gewond.

Het slachtoffer was in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 juli samen met zijn broer wezen stappen in Club Poema. Ze liepen rond 3.45 uur in de richting van treinstation Utrecht Centraal. Op de Hollandse Toren, achter TivoliVredenburg, spraken ze een jonge man aan op het vernielen van een fiets.

Na een korte woordenwisseling sloeg de vandaal een van de broers hard tegen zijn hoofd. Het slachtoffer viel op de grond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij had een zware hersenschudding, meerdere kaakbreuken, een afgebroken voortand en diverse kneuzingen. Ook had hij een bloedprop, waaraan hij direct moest worden geopereerd.

De dader vluchtte na de mishandeling te voet samen met een andere man.

Ten tijde van de mishandeling liepen er meerdere mensen over de Hollandse Toren. De politie hoopt dat die mensen meer kunnen vertellen over de mishandeling of de dader.