De Nederlandse modeontwerper Mattijs van Bergen schenkt dertien ontwerpen aan het Centraal Museum. De werken zijn vanaf 20 december in het Utrechtse museum te zien.

De ontwerper maakt kleding voor onder anderen koningin Máxima. De modeontwerper gaf het Centraal Museum als enige de gelegenheid een aantal werken voor de modecollectie te selecteren. Dat leidde tot deze schenking.

"De ontwerpen van Mattijs van Bergen zijn een verrijking voor de verzameling van het Centraal Museum vanwege het multidisciplinaire karakter en de experimentele insteek. We zijn hem zeer erkentelijk voor dit royale gebaar", vertelt artistiek directeur Bart Rutten.

Met zijn label MATTIJS, dat hij in 2008 startte, werd hij bekend door zijn uitbundige, vrouwelijke ontwerpen. In 2015 stopte hij met seizoensgebonden collecties. Hij concentreert zich nu op bedrijfskleding, theaterkostuums en statementstukken zoals The Amsterdam Rainbow Dress, dat aandacht vraagt voor landen waarin homoseksualiteit nog steeds verboden is.