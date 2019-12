Bewoners van de Utrechtse wijk Zuilen hebben bijna negenhonderd handtekeningen opgehaald om de buslijn over de Prinses Irenelaan te behouden. Het actiecomité Buslijn4Zuilen is bang dat ouderen en chronisch zieken in de wijk geïsoleerd raken.

In het nieuwe vervoerplan van U-OV zal lijn 4 niet dezelfde route blijven rijden. De buslijn rijdt momenteel door Schaakwijk over de Prinses Irenelaan, maar zal in de nieuwe dienstregeling over de Prins Bernhardlaan rijden. Vanaf 15 december zal bus 4 in de nieuwe dienstregeling ook lijn 7 gaan heten.

Het actiecomité Buslijn4Zuilen wil dat de lijn over de Irenelaan blijft rijden. Een eerder gesprek met wijkwethouder Klaas Verschuure leverde volgens de bewoners niets op, hoewel ook hij het niet eens was met het besluit van de provincie en U-OV.

Aanstaande donderdag komt gedeputeerde Arne Schaddelee, verantwoordelijk voor het openbaar vervoer in de provincie en stad, zelf de situatie bekijken en de handtekeningen in ontvangst nemen.