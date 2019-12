Een 41-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag van zijn telefoon en portemonnee beroofd op de Balijelaan in Utrecht. De politie is op zoek naar getuigen.

Het slachtoffer had rond 0.25 uur al het gevoel dat hij achtervolgd werd. Vervolgens werd hij aangesproken en werd hem gevraagd of hij geld kon geven voor een taxi.

De man had geen contant geld bij de hand en werd vervolgens geschopt en op zijn oog geslagen. Het slachtoffer viel en werd beroofd van zijn spullen.

De politie is dringend op zoek naar mensen die in de nacht van zaterdag op zondag iets verdachts hebben gezien rond 0.25 uur op de Balijelaan in Utrecht.