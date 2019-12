De politie heeft zondagavond een helikopter ingezet nadat er een overval op de ALDI-vestiging aan de Euterpredreef in Utrecht was gepleegd. De politie heeft de twee verdachten nog niet gevonden.

De politie kreeg rond 18.30 uur een melding over de overval op de supermarkt. Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt.

Vervolgens zette de politie meerdere eenheden en een helikopter in bij een zoektocht naar de twee daders. De inzet heeft echter niet tot aanhoudingen geleid.

De politie is nog steeds op zoek naar de verdachten en komt graag in contact met getuigen van de overval.