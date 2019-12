Daklozen in Utrecht krijgen vanwege de lage temperaturen tot maandagochtend een slaapplaats aangeboden in de nachtopvang. De zogeheten koudweerregeling van de gemeente is dit weekend gestart.

De koudweerregeling gaat in als de gevoelstemperatuur in de nachten lager is dan 0 graden Celsius.

Daklozen kunnen tot maandagochtend gratis terecht bij de nachtopvang van de Tussenvoorziening. Overdag opent Herstart van het Leger des Heils de deuren. Daklozen die geen recht hebben op opvang in Utrecht, kunnen gratis terecht bij de Stadsbrug op de Koningin Wilhelminalaan.

Utrecht heeft het hele jaar verschillende nachtopvangplekken voor daklozen. Herstart van het Leger des Heils en Sleep Inn van de Tussenvoorziening bieden voor 4,50 euro een bed, douche en ontbijt. Voor een slaapplek bij de Nachtopvang in Zelfbeheer (NoiZ) van de Tussenvoorziening betalen daklozen 3,80 euro.