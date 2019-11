De politie heeft zaterdagavond een man aangehouden in een stadsbus bij het Majellapark in Utrecht. Hij had een voorwerp bij zich dat op een vuurwapen leek, zegt de politie op Twitter.

Een getuige deed rond 20.00 uur melding van de 45-jarige man.

Hij is ingesloten voor verhoor en het voorwerp is ingenomen voor onderzoek.