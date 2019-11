Juwelier Punte aan de Choorstraat in de Utrechtse binnenstad is vrijdagmiddag beroofd. Een verdachte is aangehouden.

De verdachte kwam volgens de aanwezige eigenaar eerder die dag al langs om een product te bekijken. Echter kon hij het niet eens worden over de prijs. Later kwam hij terug voor een ander product. Nadat hij wat colliers had bekeken greep hij plotseling een aantal sieraden en zette het op een lopen.

Medewerkers van de juwelier zetten vervolgens de achtervolging in. Een voorbijganger wist de vluchtende dief uiteindelijk beet te pakken en naar de grond te werken. Niet veel later werd hij ingerekend door de politie.

In september dit jaar werden er ook al spullen gestolen bij Juwelier Punte. Twee mannen stalen toen op klaarlichte dag meerdere sieraden uit de winkel. Diezelfde week werd er ook een poging tot inbraak gedaan.