De fractie van D66 Utrecht draagt de 35-jarige Eelco Eerenberg vrijdag voor als nieuwe wethouder in Utrecht. Hij moet de opvolger van de naar Amsterdam vertrokken wethouder Victor Everhardt worden.

Eerenberg zal in de gemeenteraadsvergadering van 19 december worden voorgedragen door de fractie van D66. Daar zal over zijn voordracht worden gestemd.

Eerenberg was meer dan vijf jaar wethouder in Enschede. Hij was daar verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën, Onderwijs, Jeugdzorg, Duurzaamheid, Economische Zaken en Stadsdeel Centrum. Ook vervulde hij gedurende vier jaar de rol van locoburgemeester. In 2015 werd hij in een verkiezing van Binnenlands Bestuur verkozen tot Beste Jonge Bestuurder van Nederland.

De voormalige wethouder uit Enschede neemt de volledige portefeuille van oud-wethouder Everhardt over: Volksgezondheid, Milieu en Emissieloos vervoer, Jeugd en Jeugdzorg, Stationsgebied en Vastgoed. Ook wordt hij wijkwethouder van Leidsche Rijn.

"De druk op de Utrechtse huizenmarkt is mij niet onbekend natuurlijk", laat Eerenberg weten. "Toch doe ik er alles aan om samen met mijn gezin op korte termijn naar mijn nieuwe thuisstad te kunnen verhuizen. Daar hebben wij als gezin enorm zin in. Verder kijk ik ernaar uit om snel veel Utrechters te ontmoeten en als wijkwethouder Leidsche Rijn alle verhalen over de wijk te horen."