Het Franse bedrijf Alstom gaat de komende jaren het onderhoud verzorgen aan de Utrechtse trams.

De komende vier jaar moet het bedrijf het onderhoud en de reparaties doen aan de trams van de Uithoflijn die gaan rijden tussen station Utrecht Centraal en Utrecht Science Park. Ook vallen de trams die sinds 1983 rijden op de lijn tussen Utrecht, Nieuwegein en Ijsselstein onder het contract.

De provincie Utrecht gaat zelf het onderhoudsplan, de inkoop, voorraadbeheer en de werkvoorbereiding verzorgen van de trams, omdat het de regie wil houden op het onderhoudsproces.

Alstom gaat meer werken als een uitvoerende partij en maakt daarvoor gebruik van de informatie die de provincie aanlevert. Verder richt het bedrijf een dubbele storingsdienst in die binnen dertig minuten ter plaatse kan zijn bij een gestrande tram.

De werkzaamheden bestaan verder uit onderhoud en klein schadeherstel. De trams die onderhouden worden, rijden gemiddeld 70- tot 90.000 kilometer per jaar. De provincie Utrecht stelt voor het onderhoud een nieuwe werkplaats beschikbaar met extra werksporen, nieuwe installaties en magazijn.

Alstom levert wereldwijd materieel en diensten aan de spoorsector, zoals beveiligingssystemen, treinen, metro’s en trams en heeft al een kantoor in Utrecht. Het bedrijf is in meerdere landen actief als onderhoudspartner en heeft nu ongeveer dertienhonderd voertuigen en 6.300 kilometer spoor in dagelijks onderhoud.