Kunstenaar Leon Keer gaat een grote vloerschildering maken bij RAUM op het Berlijnplein. Eerdere plannen voor een kunstwerk van de geboren Utrechter bij het plein werden twee keer gewijzigd.

Bij het plein in stadsdeel Leidsche Rijn zou de grootste muurschildering van Utrecht komen, gemaakt door Keer en de Duitse kunstenaar Sokar Uno. Dat project verliep echter niet helemaal zoals gepland omdat er in dezelfde periode, toen Sokar Uno zijn deel af had geschilderd, een legale graffitimuur werd geopend.

Beide initiatieven liepen in elkaar over waardoor de muurschildering onder de graffiti kwam te zitten. Een nieuw plan, waarbij Keer maar een deel van de muur zou schilderen, is nu gewijzigd in een vloerschildering.

Keer is bekend van zijn 3D anamorfische stijl. Bij dit soort schilderingen zien kijkers vanuit een bepaalde hoek de afbeelding zoals die bedoeld is, vanuit andere hoeken kan het werk er vervormd uitzien.

De nieuwe vloerschildering moet in maart 2020 gemaakt worden.