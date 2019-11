Het nieuwe boetiekhotel The Hunfeld aan de Mariaplaats in Utrecht moet donderdag na een week alweer dicht omdat de vergunning niet op orde is gebleken. Het hotel hoopt begin januari weer te openen.

In plaats van een aanvraag voor een gebruiksvergunning, is er een melding gedaan van ingebruikname, schrijft het bedrijf achter het hotel, Utrecht City Concepts, in een verklaring. The Hunfeld zou aan alle veiligheidseisen voldoen, maar moet de vergunningsfout eerst herstellen. De procedure is inmiddels in gang gezet.

De boekingen van het hotel worden zoveel mogelijk overgeplaatst naar een van de zusterhotels van Utrecht City Concepts.