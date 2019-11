De complexiteit van het herstel van de Utrechtse wal- en kluismuren is stelselmatig onderschat door de gemeente, oordeelt onderzoeksbureau AnteaGroup donderdag. Ook was de projectorganisatie niet op orde en zijn verbeteringen onvoldoende doorgevoerd.

De gemeente liet een extern onderzoek uitvoeren naar de werkwijze van het project Herstel Wal- en Kluismuren omdat de renovatie van de Utrechtse grachten meer geld kostte dan begroot en langer duurde. Het project is inmiddels al vier jaar uitgelopen ten opzichte van de oorspronkelijke planning en heeft 30 miljoen euro meer gekost.

Volgens het onderzoeksbureau is het project uitgelopen door drie oorzaken: het onderschatten van de complexiteit van het werk, het niet in orde zijn van het projectmanagement en het onvoldoende implementeren van de verbetermaatregelen.

Het rapport ziet weinig positiefs in het proces. Zo zouden de verschillende partijen niet goed hebben samengewerkt, was er geen strategie of goede rolverdeling en werd er niet goed gecommuniceerd binnen de organisatie. Ook was er onduidelijkheid over het beleid rondom bomen en juridische eigendomsverhoudingen.

Het onderzoeksbureau stelt dat risico's en onzekerheden niet te voorkomen zijn bij een project als dit, waardoor de kans op tegenvallers ook in de toekomst groot blijft.

Wethouder: 'Stevige en pijnlijke conclusies'

"Het college trekt zich deze stevige en pijnlijke conclusies zeer aan", schrijft wethouder Kees Diepeveen donderdag in een brief aan de raad. "De uitkomsten maken duidelijk dat het echt anders moet. Daarom wordt komende tijd gewerkt aan een grondige herziening van de aanpak."

De gemeente Utrecht werkt sinds 2008 aan het herstel van de funderingen van de wal- en kluismuren langs de historische grachten in de binnenstad. Die moeten worden hersteld zodat de constructies weer honderd jaar veilig functioneren. Vorig jaar was het budget voor circa 84 procent besteed terwijl circa 63 procent van het werk was gerealiseerd.

Wethouder verwacht nieuw voorstel in 2021

In het rapport wordt gesteld dat er veel tijd nodig is om tot een nieuwe aanpak te komen. Komende tijd wordt daarom onderzoek gedaan naar de technische staat van de nog niet herstelde wal- en kluismuren, bijvoorbeeld met duikinspecties.

De gemeente gaat de projectorganisatie nu verder versterken met onder meer technische en juridische expertise. En er moet een eenduidig beleid komen over zowel de bomen als het eigendomsvraagstuk.

Diepeveen verwacht pas in de eerste helft van 2021 een voorstel voor de herziening van het project te kunnen voorleggen aan de raad.

Op dit moment wordt nog op een paar plekken in de stad gewerkt aan het herstel van de grachten. Deze werkzaamheden worden afgerond. De gemeente start geen nieuwe, uitvoerende werkzaamheden tot er een nieuw plan ligt, behalve als de veiligheid in het geding komt.