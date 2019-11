De Vogelopvang Utrecht moet door financiële problemen de komende maanden de deuren sluiten. Zondag 1 december gaat de opvang dicht en worden alle vogels naar Vogelopvang Soest gebracht.

De opvang staat al langere tijd onder druk. Er is steeds minder geld beschikbaar voor de instelling.

"Wij moeten steeds naar nieuwe manieren zoeken om rond te komen. Als wij naar onze financiering van volgend jaar kijken, wordt het extreem krap", meldt woordvoerder Erik Blokpoel. In overleg met Vogelopvang Soest hebben zij een tijdelijke stop ingelast om de periode vanaf 1 maart aan te kunnen.

In de maanden oktober tot februari is het over het algemeen redelijk rustig in een vogelopvang. Meestal zijn dit de maanden waarin het gebouw grondig wordt schoongemaakt, het onderhoud wordt gedaan en plannen worden uitgewerkt voor het komende lente- en zomerseizoen. Vanaf maart wordt het drukker, dan is het broed- en nestseizoen.

De vogels worden tijdens de sluiting naar Soest of de Dierenambulance gebracht.