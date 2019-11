De rechtbank Midden-Nederland verplicht Gökmen T. aanwezig te zijn bij de regiezitting op maandag 16 december over de tramaanslag in Utrecht. De zaak is nog steeds in de voorbereidende fase en wordt nog niet inhoudelijk behandeld.

De 38-jarige T. wordt verdacht van de schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht.

De verdachte is inmiddels onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Er is ook een rapport uitgebracht. Naar verwachting zal het Openbaar Ministerie bij de zitting het volledige onderzoeksdossier ook afgerond hebben.

De rechtbank vindt het nodig dat T. aanwezig is als de stand van het onderzoek wordt besproken, zodat hij ook zijn eigen standpunt over de voortgang kenbaar kan maken. Ook wordt de rechtsbijstand van de verdachte opnieuw besproken. T. wil geen advocaat omdat hij "geen democraat is".

Bij de niet-inhoudelijke zitting in september was T. zelf niet aanwezig. Bij de eerste zitting in juli was hij er wel. Toen verplichtte de rechter ook dat hij aanwezig was. T. heeft eerder al twee bekentenissen afgelegd.

De regiezitting op 16 december is de laatste zitting voordat de inhoudelijke rechtszaak op 2 maart 2020 van start gaat. De zaak zal vervolgens op 2, 3, 5 en 6 maart inhoudelijk behandeld worden.