Het aantal studentenkamers in Utrecht is dit jaar sterk afgenomen. Er zijn geen woningen bijgekomen en er zijn 672 kamers minder dan vorig jaar.

De woningnood onder studenten in Utrecht is nog steeds hoog. In het studiejaar 2018-2019 waren er ruim 7.600 kamers te weinig. Om de markt in evenwicht te brengen moeten er zo'n tweeduizend woningen bijkomen.

De gemeente houdt bij hoeveel studentenwoningen er elk jaar bijkomen. 2019 is voorlopig geen goed jaar voor zoekende studenten, want er is sprake van een sterke afname.

Dit komt vooral doordat enkele grote tijdelijke projecten de deuren hebben gesloten. Een voorbeeld daarvan is een voormalig schoolgebouw aan de Archimedeslaan. Daar moesten in juli bijna vierhonderd studenten vertrekken.

Naast de sterke daling van tijdelijke projecten is er ook maar een een klein aantal studentenkamers gebouwd. De recentste cijfers, van de eerste drie kwartalen van 2019, laten zien dat er een afname is van 672 studentenwoningen.

Gemeente verwacht meer studenteneenheden

De gemeente verwacht echter wel dat de komende jaren meer studenteneenheden gerealiseerd worden.

Een groot project is bijvoorbeeld de nieuwe woontoren bij het voormalige ziekenhuis Oudenrijn. Daar komen vijfhonderd kamers voor studenten in. Ook andere locaties moeten volgend jaar opgeleverd worden waardoor er in totaal 1.400 nieuwe kamers bijkomen in 2020.

De gemeente wil het tekort aan studentenkamers verder terugdringen. Ook de kwaliteit en de betaalbaarheid van studentenkamers moet omhoog.

De lokale overheid geeft aan dit niet alleen te kunnen en werkt daarom op dit moment aan een 'lokaal convenant studentenhuisvesting'. Hierdoor moet er beter samengewerkt worden met lokale partijen zodat er meer betaalbare studentenhuisvesting gebouwd gaat worden.