De supermarktvestiging van Dirk aan de Zambesidreef in het Utrechtse winkelcentrum Gagelhof is tijdelijk gesloten in verband met muizen. Na een inspectie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is de supermarkt tijdelijk dicht.

Het is niet bekend wanneer de winkel weer open gaat.

De Dirk aan de Zambesidreef heeft al langere tijd last van muizen. "We zijn al een tijd bezig om deze muizenoverlast te bestrijden, maar tot nu toe is dat niet voldoende gelukt", laat de directeur van de supermarkt weten.

De winkel is nu tijdelijk gesloten zodat er grondig gereinigd kan worden. "We zetten alles op alles om de winkel zo snel mogelijk weer muisvrij te krijgen, zodat er op korte termijn een herinspectie kan plaatsvinden door de NVWA."