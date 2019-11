De voedselbanken in Utrecht gaan verhuizen naar nieuwe locaties. De gemeente Utrecht wil dat er daardoor meer zekerheid komt over de huisvesting van de voedselbanken.

De voedselbank in Rivierenwijk is inmiddels verhuisd naar de Nieuwe Jutter. De locaties in Kanaleneiland en Zuilen verhuizen begin 2020 nog naar een nieuwe plek.

De andere voedselbanken volgen naar verwachting in 2020 en 2021. Hierover zijn afspraken gemaakt met de Stichting Voedselbanken Utrecht (SVU) en de coördinatoren van de tien voedselbanken.

"Met deze nieuwe locaties hebben we voor de voedselbanken een duurzame oplossing gevonden", vertelt wethouder Linda Voortman. "Zo blijft de continuïteit geborgd voor Utrechters met een laag inkomen. De voedselpakketten zijn voor veel Utrechters van grote waarde."

De voedselpakketten worden samengesteld op één locatie in Overvecht en vanuit daar verdeeld over de tien locaties in de stad.