Een auto in de Vlierboomstraat in de Utrechtse wijk Ondiep is in de nacht van dinsdag op woensdag ontploft. Het dak van de auto is door de explosie eraf geblazen.

De politie kreeg in de nacht van dinsdag op woensdag rond 2.45 uur meldingen over een luide knal in Ondiep. Agenten die poolshoogte gingen nemen, zagen in de straat een auto waarvan het dak was afgeblazen

Nadat een explosievenverkenner van de politie had ingeschat dat de plaats delict veilig was om te werken, kon de forensische opsporing beginnen met het veiligstellen van de sporen. Inmiddels is ook een buurtonderzoek verricht.