FC Utrecht heeft dinsdag een skybox geopend in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. Aanvoerder Willem Janssen, Urby Emanuelson en Joris van Overeem waren om 14.00 uur aanwezig om de nieuwe ruimte samen met 25 kinderen te openen.

Het WKZ en FC Utrecht begonnen anderhalf jaar geleden met de ontwikkeling van de nieuwe ruimte. Het idee voor de skybox kwam van studenten aan de Hogeschool Utrecht.

Met verschillende projecten, sponsoren, veilingen van wedstrijdshirts en een collecte in Stadion Galgenwaard is het benodigde geld opgebracht en kon de bouw van de skybox worden afgerond.

"Dit is precies wat wij willen met het kinderziekenhuis. We willen normale én leuke dingen hier in huis hebben. Voetbal kijken, spelletjes doen, computeren en in een skybox zitten. Dat wil ieder kind, ook als hij of zij hier langdurig opgenomen is", vertelde Edward Nieuwenhuis van het WKZ.