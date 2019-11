Door een tekort aan agenten is er binnenkort minder politie bij wedstrijden van FC Utrecht en gaan de politiebureaus in Kanaleneiland en Overvecht in het weekend dicht, schrijft burgemeester Jan van Zanen dinsdag in een brief aan de gemeenteraad.

De capaciteit van de politie in Utrecht staat onder druk. Dat komt mede door de extra agenten die nodig zijn om personen te beveiligen na de moord op advocaat Derk Wiersum.

Door het capaciteitstekort voelt de burgemeester zich genoodzaakt maatregelen te nemen. Naast aangepaste openingstijden van de politiebureaus in Kanaleneiland en Overvecht en het terugdringen van het aantal agenten bij FC Utrecht-wedstrijden, zullen er vaker gemeentelijke boa's worden ingezet in Utrecht. Daarnaast worden agenten in het uitgaansgebied "gerichter ingezet" en zal het aantal beschikbare politiediensten afnemen.

Volgens de burgemeester zijn dit tijdelijke maatregelen, die vooral moeten voorkomen dat de druk op de basisteams verder toeneemt.

De capaciteitsproblemen zijn niet uniek in de stad Utrecht, maar spelen volgens Van Zanen in de hele regio Midden-Nederland.