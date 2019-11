Utrecht

Minder politie bij FC Utrecht en gesloten politiebureaus door agententekort

Door een tekort aan agenten is er binnenkort minder politie bij wedstrijden van FC Utrecht en gaan de politiebureaus in Kanaleneiland en Overvecht in het weekend dicht, schrijft burgemeester Jan van Zanen dinsdag in een brief aan de gemeenteraad.