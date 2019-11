De eeuwenoude boom in de Oude Hortus in Utrecht is opnieuw goudgeel gekleurd. De Japanse notenboom, ook wel ginkgo genoemd, kleurt een paar dagen per jaar geel als de bladeren van kleur veranderen.

De Japanse notenboom komt oorspronkelijk uit China, maar is ook zeer geliefd in Japan. De boom in Utrecht is rond 1750 geplant. Het precieze jaartal is niet bekend.

De zaden zijn toentertijd vermoedelijk meegenomen uit Azië. De boom heeft nu een omtrek van meer dan 4 meter en is meer dan 20 meter hoog.

In de historische tuin aan de Lange Nieuwstraat staat ook nog een tweede ginkgo, maar die is met 150 jaar een stuk jonger. De bladeren van beide bomen kleuren in de herfst goudgeel.