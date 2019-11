Utrecht

'Chauffeur verliest klomp goud van 235.000 euro in Utrecht'

Een chauffeur van een bestelbus is afgelopen vrijdag in Utrecht een goudlegering met een waarde van zo’n 235.000 euro verloren. Het vindersloon voor het bijzondere object is 25.000 euro, schrijft De Telegraaf vrijdag nadat de eigenaar van het goud een advertentie had geplaatst in de krant.