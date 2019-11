De Universiteit Utrecht (UU) biedt sinds afgelopen week onderwijs aan in een zogenaamde 'virtual classroom'. Het virtuele klaslokaal is een primeur op de Nederlandse universiteiten.

Een docent kan met de virtual classroom vanuit een studio op afstand lesgeven aan maximaal 36 studenten. Ook kunnen wetenschappers de studio gebruiken om te vergaderen met bijvoorbeeld collega’s uit het buitenland.

De virtual classroom draagt volgens de UU niet alleen bij aan vernieuwing van het onderwijs, maar ook aan vermindering van CO2-uitsoot door mobiliteit.

De UU zegt de komende twee jaar fors te willen investeren in technologieën die onderwijs op afstand mogelijk maken. Annetje Ottow, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de UU, zegt dat de virtual classroom perfect bij de universiteit past. "We kunnen zo ons onderwijs versterken én werken aan duurzaamheid en internationalisering."

In de virtual classroom staat de docent voor zes schermen waarop zes studenten per scherm te zien zijn. Hierdoor is er interactie mogelijk. Daarnaast beschikt de docent over nog twee schermen waarop bijvoorbeeld een presentatie of het resultaat van online vragen te zien is.