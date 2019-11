Volgens GroenLinks, D66 en CDA in Utrecht wordt woningbouw in de buurt van de Douwe Egberts-fabriek gedwarsboomd door oude afspraken met de koffiebranderij. De fracties willen dat de gemeente Utrecht deze afspraken herziet in het kader van de woningnood.

De gemeente zou in 2006 afspraken hebben gemaakt met Sara Lee International, de voormalige eigenaar van Douwe Egberts. Daarin staat dat woningen uitsluitend vanaf 500 meter van de fabriek gebouwd mogen worden om geur- en geluidsoverlast te voorkomen. Ook mochten woningen in het gebied van de fabriek een maximale hoogte hebben.

Het bedrijf is tegenwoordig in handen van Jacobs Douwe Egberts. De drie fracties willen dat de wethouder met de eigenaar in gesprek gaat, zodat er meer woningen gebouwd kunnen worden.

"De woningnood in Utrecht is torenhoog. Kansen om meer woningen te bouwen, moeten we aanpakken", laten GroenLinks, D66 en de CDA in een gezamenlijke reactie weten.

Woningcorporaties willen bouwen nabij fabriek

Woningcorporaties Mitros en Portaal willen bestaande woningen op het Thomas à Kempisplantsoen slopen en vervangen door nieuwbouw. Dat gebied ligt vlak naast de Douwe Egberts-fabriek.

Floor de Koning van GroenLinks stelt voor dat die woningcorporaties investeren in de verduurzaming van de branderij. "Het is win-win: een efficiënter werkende branderij, minder overlast voor de buurt en een unieke kans om te wonen vlak bij het Merwedekanaal."