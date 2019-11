Een chauffeur van een bestelbus is afgelopen vrijdag in Utrecht een goudlegering met een waarde van zo’n 235.000 euro verloren. Het vindersloon voor het bijzondere object is 25.000 euro, schrijft De Telegraaf vrijdag nadat de eigenaar van het goud een advertentie had geplaatst in de krant.

Het blok weegt 9 kilo en bestaat uit een mix van goud, nikkel, zink en koper. Het object zou er niet uitzien als een glimmende goudstaaf, maar eerder als een baksteen. De eigenaar zegt tegen De Telegraaf dat het blok onverkoopbaar is.

Het blok werd volgens de Telegraaf afgelopen vrijdag door een chauffeur in een Mercedes Vito opgehaald bij de Koninklijke Munt, maar de Koninklijke Munt laat desgevraagd aan NU.nl weten dat dit niet het geval is. Zij kunnen ook niet zeggen waar het goud dan wel vandaan zou zijn gekomen.

Wie het blok wil inruilen voor het vindersloon van 25.000 euro moet het blok naar het politiebureau brengen, aldus de eigenaar. Een woordvoerder van de politie bevestigt tegenover NU.nl hiervan op de hoogte te zijn. De beloning is uitgeloofd door de eigenaar, niet door de politie.