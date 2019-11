De rijksoverheid trekt samen met de regio Utrecht 380 miljoen euro uit om beter openbaar vervoer aan te kunnen leggen en meer woningen te bouwen. De bereikbaarheid van de regio moet beter worden en er moeten duizenden woningen komen tussen Utrecht Centraal, de Merwedekanaalzone en Nieuwegein.

Het doel is om voor 2030 het eerste deel van een nieuwe ov-ring te realiseren. Zonder extra openbaar vervoer zou woningbouw in de stad lastig worden. De plannen bestaan uit in totaal drie onderdelen.

Het eerste onderdeel is de realisatie van station Lunetten-Koningsweg: een combinatie van het bestaande station Utrecht Lunetten en een nog te bouwen station bij de Koningsweg. Het nieuwe station zou Utrecht Centraal in de toekomst mogelijk ook flink kunnen ontlasten.

Het tweede onderdeel is de aanleg van een nieuwe, snelle ov-verbinding tussen Leidsche Rijn en Utrecht Science Park via Westraven en station Lunetten-Koningsweg. De nieuwe verbinding zou een tramlijn of snelbus kunnen zijn. Het laatste onderdeel is een verbeterde bereikbaarheid van nieuwe woonlocaties in Utrecht-Zuidwest en Nieuwegein.

De nieuwe ov-ring heeft als doel om Utrecht Centraal te ontlasten en Utrecht Science Park beter bereikbaar te maken.

Voorbereidingen gaan van start

Eerder onderzoek toonde aan dat de drie onderdelen van de ov-ring een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en toekomstige groei van de regio. Daarom hebben de rijksoverheid, de provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten, verenigd in de U10, nu afgesproken om te verkennen op welke manier deze plannen het best uitgevoerd kunnen worden.

De partijen zullen 380 miljoen euro reserveren voor het uitvoeren van de maatregelen. De rijksoverheid legt een bedrag van 210 miljoen euro opzij; de gemeente en provincie 170 miljoen euro. Het bedrag kan nog oplopen tot 500 miljoen euro.

De voorbereidingen starten direct. In het voorjaar van 2020 volgt de officiële startbeslissing.