De gemeente Utrecht heeft geen signalen ontvangen dat de intocht van Sinterklaas in Zuilen niet kan doorgaan door bedreigingen vanwege de aanwezigheid van roetveegpieten. De gemeente zegt ook dat er geen vergunning voor een intocht is aangevraagd.

Miranda Spies, voorzitter van Stichting Gemeenschap Zuilen, liet donderdag aan DUIC weten dat de sinterklaasintocht in de wijk niet kan doorgaan vanwege bedreigingen via Facebook. Deze zouden zijn geuit, omdat er geen zwarte pieten mee zouden lopen tijdens de intocht.

De gemeente Utrecht laat echter weten dat er geen aangifte van bedreigingen is gedaan en dat de bedreigingen niet aangetoond kunnen worden, omdat ze niet bewaard zijn gebleven. "Daarmee kan niet beoordeeld worden wat de herkomst van de bedreigingen is en hoe serieus deze genomen moeten worden."

Daarbij laat de gemeente ook weten dat voor de intocht in Zuilen nooit een vergunning is aangevraagd. "Dat is wel nodig, omdat een intocht met honderden kinderen in goede banen moet worden geleid. Denk aan hekken plaatsen, verkeersregelaars inzetten en voorbereidingen van de politie."

Organisator: 'Contact gehad met wijkagenten'

Spies wil niet ingaan op de vraag waarom er geen vergunningsaanvraag is gedaan. "Al hadden we die wel gekregen, dan was de intocht niet doorgegaan."

Over de andere nuanceringen van de gemeente zegt Spies: "Het klopt dat er nooit aangifte is gedaan, omdat de bedreigingen inderdaad meteen verwijderd zijn. Wel is er contact geweest met de wijkagent."

Het eigen terrein van de Parel van Zuilen is overigens beschikbaar voor de aankomst van Sinterklaas. De gemeente weet al te vertellen dat de ondernemer dit graag openstelt als de Stichting Gemeenschap Zuilen nog een kinderfeest wil organiseren.