De Uithoflijn gaat vanaf maandag 16 december tien keer per uur in beide richtingen rijden. Het aantal trams wordt in de loop van 2020 verhoogd naar twaalf trams per uur in allebei de richtingen.

Vanaf 16 december neemt tram 22 de dienstregeling van buslijn 12 over. De tram vertrekt op werkdagen om 6.00 uur, de laatste rijdt rond 22.00 uur. In het weekend rijdt de tram niet.

Er is nog wel een zogeheten indienststellingsvergunning nodig voordat de tram daadwerkelijk met passagiers mag rijden. Uiterlijk begin december is duidelijk of deze vergunning wordt gegeven.

De opening van de tram wordt op zaterdag 14 december gevierd met gratis tramritten tussen 14.30 en 17.30 uur.

U-OV blijft testritten rijden

De komende weken blijft U-OV testritten rijden. "Zo blijven de trams en de trambaan in conditie en zijn we goed voorbereid op de opening", aldus projectorganisatie Uithoflijn.

Op 10 oktober werd bekend dat proefrijden met zes keer per uur geslaagd was. De afgelopen weken is er getest met tien keer, dit is volgens de organisatie succesvol uitgevoerd. Dit aantal is nodig om bij de start op 16 december voldoende passagiers te kunnen vervoeren zonder dat er ook nog bussen nodig zijn.

4.320 reizigers per uur naar Science Park

De bussen van lijn 12 hebben op het drukste moment van de ochtendspits een capaciteit van vierduizend reizigers nodig tijdens het drukste uur. Door tien keer per uur in beide richtingen te rijden met een dubbel tramstel kunnen er 4.320 reizigers per uur van en naar het Utrecht Science Park vervoerd worden.

Uiteindelijk wordt er stapsgewijs gewerkt naar een frequentie van zestien keer per uur per richting. Volgens de organisatie kan dit even duren; deze frequentie zou volgens het vervoersplan niet eerder nodig zijn dan december 2020.

Er zijn ook enkele afspraken gemaakt over de maatregelen die nodig zijn om van start te gaan, zoals een 'calamiteitenvloot'. Dat zijn elf extra lange bussen die beschikbaar blijven tijdens het eerste half jaar na de start van de tram. Die kunnen ingezet worden als de capaciteit niet voldoende is of als er een storing is.

Laatste voorbereidingen voor opening

"We bereiden nu alles voor om op maandag 16 december 2019 in exploitatie te gaan", aldus de organisatie. "Die voorbereiding is voor een belangrijk deel nog papierwerk, zoals het afronden van de vergunningprocedures, overdracht van stukken en verantwoordelijkheden en het vaststellen van het vervoerplan 2020."

Er zijn ook nog wel wat aandachtspunten nadat de tram in gebruik is genomen. Zo is het systeem dat aangeeft van welk perron de eerstvolgende tram vertrekt op de haltes op Utrecht Centraal en P+R Science Park voorlopig niet beschikbaar. Daarvoor wordt een tijdelijke oplossing gezocht.