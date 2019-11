De Nieuwegracht in Utrecht is woensdag gedeeltelijk afgesloten voor al het verkeer nadat er een gat is gevonden in de weg en de daaronder liggende kelder. De gemeente onderzoekt op dit moment wat er moet gebeuren om het probleem op te lossen.

Het gat van ongeveer 30 centimeter diep werd maandagavond ontdekt. Er is inmiddels onderzoek gedaan in de kelder onder het wegdek. Het betreft een afgesloten, ongebruikte ruimte.

De weg blijft voorlopig afgesloten voor al het verkeer totdat verdere inspecties zijn afgerond en de nodige herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Fietsers, voetgangers en automobilisten moeten een andere route nemen.

De gemeente schrijft verder: "Hoewel er op dit moment geen concrete aanwijzingen zijn, kunnen we niet uitsluiten dat vrachtverkeer een rol speelt bij het gat aan de Nieuwegracht." De gemeente is daarom bezig om aanvullende maatregelen te nemen om zware vrachtwagens te weren van de grachten.