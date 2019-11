Utrecht

Cel- en werkstraffen geëist tegen Utrechtse familie voor hasjhandel

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag tegen zeven mannen uit Utrecht, van wie vier tot dezelfde familie behoren, celstraffen, werkstraffen en geldboetes geëist. De mannen worden door het OM verdacht van de handel van hasj in Utrecht, levering van drugs aan een coffeeshop in Amsterdam en het opzetten van hennepkwekerijen in Spanje.