Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag tegen zeven mannen uit Utrecht, van wie vier tot dezelfde familie behoren, celstraffen, werkstraffen en geldboetes geëist. De mannen worden door het OM verdacht van de handel van hasj in Utrecht, levering van drugs aan een coffeeshop in Amsterdam en het opzetten van hennepkwekerijen in Spanje.

De vader van 70, zijn zonen van 45 en 37 jaar zouden samen met een 45-jarige medeverdachte deel uitmaken van een criminele organisatie die zich bezig hield met de handel in hasj, onder andere vanuit eetcafé Salaam aan de Kanaalstraat.

Het onderzoek naar de groep startte in 2015 na een melding aan de politie. Op 9 februari 2016 viel de politie het eetcafé en diverse woningen binnen en werd er drugs en een groot geldbedrag gevonden.

De officier van justitie eiste dinsdag negen maanden cel tegen de vader, waarvan drie voorwaardelijk. Tegen zijn 45-jarige zoon werd dertien maanden cel geëist, waarvan drie voorwaardelijk en tegen zijn 37-jarige zoon zes maanden cel, waarvan twee voorwaardelijk.

Tegen de andere verdachten, waaronder een 45-jarige bouwer van een hennepkwekerij en zijn 26-jarige zoon, werden werkstraffen, voorwaardelijke celstraffen en geldboetes geëist.